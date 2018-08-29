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Синоптики предсказали новый температурный рекорд в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Температура воздуха в Москве в среду, 29 августа, окажется выше климатической нормы на 10 градусов. Погода в этот день станет самой теплой за всю историю наблюдений, сообщили журналистам в центре погоды «Фобос».

«За последние 15 лет максимальные значения для 29 августа были всего 26,6 градуса», — сказал собеседник агентства городских новостей «Москва».

Он уточнил, что на этот раз в столице ожидается 28–30 градусов тепла.

28 августа в Москве также был побит температурный рекорд за последние 49 лет. Днем столбики термометров поднялись до 29,6 градусов, что едва не превысило показатель 1969 года, когда в столице было зафиксировано 31,2 градуса.

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