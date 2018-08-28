Синоптики назвали 28 августа самым жарким в Москве за последние полвека

Жара, установившаяся в Москве во вторник, 28 августа, стала рекордной для этого дня за последние 49 лет, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на базовой московской метеостанции ВДНХ термометры к 16:00 мск показывали плюс 29,6 градуса, на Балчуге — плюс 30,7 градуса.

«Это сенсация, так как последний раз так сильно воздух в этот день, то есть 28 августа, прогревался в далеком 1969 году, когда он прогрелся до плюс 31,2 градуса», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Тишковец добавил, что 30-градусная жара была зафиксирована и в Подмосковье. Так, температура на метеостанции Серебряные пруды достигла плюс 31 градуса, в Зарайске — плюс 30,7 градуса, в Коломне — плюс 30,5 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве в конце августа установится ясная и жаркая погода. Подобного затяжного лета в российской столице не было 140 лет.