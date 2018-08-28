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На семи станциях МЦК начали раздавать бесплатную воду из-за жары

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Бесплатную воду начали раздавать на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) из-за жары. Об этом сообщается в Twitter столичного метро.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», бесплатные бутылки с водой пассажиры могут получить на станциях «Панфиловская», «Зорге», «Окружная», «Локомотив», «Андроновка», «Угрешская», «Лихоборы».

Как отмечает сетевое издание m24.ru, во вторник, 28 августа, температура воздуха в столице будет выше климатической нормы и составит +27…+29 градусов, в области — от +25 до +30 градусов. 23 августа сообщалось, что последняя неделя лета в Москве начнется с 29-градусной жары.

Ранее синоптики заявили, что в августе и сентябре температура в столичном регионе будет превышать климатические нормы, а бабье лето придёт в Москву и область в середине сентября, пишет НСН.

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