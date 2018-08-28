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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Температура воздуха в Московском регионе поднимется во вторник, 28 августа, до 30 градусов.

При этом, как сообщается на сайте Гидрометцентра, на западе пройдет кратковременный дождь. Ветер южный 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. В ночь на среду температура опустится до 15–17 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что в Москве в конце августа установится ясная и жаркая погода. Подобного затяжного лета в российской столице не было 140 лет.

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