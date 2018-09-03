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Первый снег выпал в Кемеровской области

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Первый снег выпал в ряде районов Кемеровской области в ночь на 3 сентября. Об этом сообщила представитель регионального гидрометцентра.

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«Вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября на юге региона наблюдался снег. Это достаточно редкое явление, когда так рано фиксируются такие осадки», — приводит ее комментарий ТАСС.

Представитель метеослужбы отметила, что в прошлом году первый снег выпал в Шерегеше 8 сентября, хотя обычно это происходит 14-21 сентября.

По данным синоптиков, причиной раннего выпадения снега стал резкий перепад температур, причем 2 сентября холодная арктическая масса стала смещаться с севера на юг.

«Например, вчера в Новокузнецке было 22 градуса, потом температура понизилась до плюс 7, в Шерегеше - плюс 4-6», — сообщила представитель гидрометцентра.

В конце августа синоптики предупредили жителей Омской области о заморозках в первые дни осени со снижением температуры воздуха до –5 градусов.

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