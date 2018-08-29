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Жителей Омской области предупреждают о заморозках

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Температура воздуха резко опустится в Омской области в последний день лета. Садоводов предупреждают об угрозе для урожая.

По данным синоптиков, с 31 августа по 3 сентября в Омской области ожидаются заморозки до –5 градусов. Администрация Омска рекомендует садоводам обратить внимание на прогноз, так как резкое похолодание может навредить урожаю. Также о безопасности стоит позаботиться туристам, которые запланировали походы с ночевкой под открытым небом. Об этом сообщает ИА «Город55».

Ранее синоптики сообщили, что температурный рекорд был побит в Москве. Днем 28 августа воздух прогрелся до 29,6 градуса.

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