Ведущая прогноза погоды в США проломила голову ревнивой коллеге

Американскую телеведущую прогноза погоды Челси Амбриц, работающую на канале WSAZ в городе Хантингтон (штат Западная Вирджиния), обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс. Об этом пишет издание Charleston Gazette-Mail.

Из жалобы Бивенс, поданной в окружной суд, следует, что в результате драки она получила перелом костей черепа и разрыв барабанной перепонки.

Изданию неизвестна причина конфликта. При этом портал FTVLive сообщает, что причиной драки стала ревность. Как следует из показаний полицейского, опрашивавшего Бивенс, она приревновала коллегу к своему мужу Дональду.

26-летней Амбриц грозит до одного года тюремного заключения и штраф в размере до $500.