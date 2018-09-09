Власти Южной Каролины ввели режим ЧС в связи с ураганом «Флоренс»

В Южной Каролине введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением тропического шторма «Флоренс», который вскоре может вновь усилиться до урагана. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Генри Макмастера на пресс-конференции.

Макмастер не уверен в том, что шторм окажется в непосредственной близости с территорией Южной Каролины. Однако такой риск есть ввиду мощности шторма и непредсказуемости его пути.

7 сентября режим ЧС был введен в соседнем штате — Северная Каролина. Данная мера позволяет местным властям, в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

В настоящее время «Флоренс» находится примерно в 1340 км к юго-востоку от Бермудских островов, двигаясь в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с. Скорость ветра в эпицентре шторма составляет 29 м/с. По прогнозам метеорологов, 9 сентября он снова станет ураганом.

5 сентября ураган достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории и находится примерно в 2 тыс. км от Бермудских островов, двигаясь на северо-запад. Тогда же синоптики предсказали возникновение в районе Бермудских островов сильных волн, представляющих опасность для людей, 7 сентября.

Сезон ураганов длится в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Шторм расценивается как ураган, если скорость ветра достигает примерно 33 м/с.