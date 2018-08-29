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Власти Пуэрто-Рико уточнили официальное число жертв урагана «Мария»

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Власти Пуэрто-Рико объявили, что жертвами урагана «Мария», который около года назад обрушился на территорию страны, официально признаются 2976 человек. Об этом заявил губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо.

По его словам, такое количество погибших значится в исследовании вашингтонского института Милкена. Ранее власти говорили только о 1400 погибших. Также губернатор заявил, что трагедия стала для администрации тяжелым уроком, отметил, что многое можно было сделать иначе, пишет Associated Press.

Росельо рассказал, что на данный момент в стране создается специальный реестр лиц, которым в случае стихийного бедствия понадобится первоочередная помощь. При этом в некоторых районах Пуэрто-Рико по-прежнему нестабильна система энергоснабжения, а около 60 тыс. домой могут остаться без крыши в случае нового урагана.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года. Остров Пуэрто-Рико оказался полностью обесточен. Ураган нанес огромный финансовый ущерб острову, оцениваемый почти в $100 млрд.

Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
В конце сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». Правительство пытается ликвидировать последствия стихии
Фото: REUTERS/Alvin Baez
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
Жертвами «Марии» стали 34 человека
Фото: Getty Images/Bloomberg/Alex Wroblewski
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
Ущерб, нанесенный ураганом, оценили в $95 млрд
Фото: Getty Images/Bloomberg/Alex Wroblewski
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
Все жители острова остались без электричества. Многие дома разрушены или сильно повреждены
Фото: REUTERS/Alvin Baez
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
Работы по ликвидации последствий стихии
Фото: Getty Images/Jose Jimenez Tirado
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
Жители города Рио-Гранде набирают питьевую воду
Фото: Getty Images/Bloomberg/John Taggart
Последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
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Фото: Getty Images/Bloomberg
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