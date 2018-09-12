Трамп назвал ураган «Флоренс» самым мощным за десятилетия

Американский президент Дональд Трамп считает, что приближающийся к восточному побережью США ураган «Флоренс» может стать самым разрушительным за последние десятилетия.

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, сообщает в среду, 12 сентября, ТАСС.

«Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий», — цитирует президента США «Газета.ру».

По словам Трампа, власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к последствиям.

«Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами», — подчеркнул он.

Жителям районов, которые попадают в зону урагана «Флоренс», стоит эвакуироваться, добавил Трамп.

Накануне, 11 сентября, в штате Вирджиния из-за урагана «Флоренс» был объявлен режим ЧП. Кроме того, власти Вашингтона ввели режим ЧС в связи с приближением урагана со стороны Атлантического океана. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Мюриэл Боузер. Ранее режим ЧС ввели в штате Мэриленд и Южной Каролине.

5 сентября ураган «Флоренс» достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день шторм ослаб до третьей категории, но затем вновь усилился.