Прямой эфир

Трамп назвал ураган «Флоренс» самым мощным за десятилетия

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп считает, что приближающийся к восточному побережью США ураган «Флоренс» может стать самым разрушительным за последние десятилетия.

Проверка ураганом
Как штормы влияли на политику США

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, сообщает в среду, 12 сентября, ТАСС.

«Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий», — цитирует президента США «Газета.ру».

По словам Трампа, власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к последствиям.

«Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами», — подчеркнул он.

Жителям районов, которые попадают в зону урагана «Флоренс», стоит эвакуироваться, добавил Трамп.

Накануне, 11 сентября, в штате Вирджиния из-за урагана «Флоренс» был объявлен режим ЧП. Кроме того, власти Вашингтона ввели режим ЧС в связи с приближением урагана со стороны Атлантического океана. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Мюриэл Боузер. Ранее режим ЧС ввели в штате Мэриленд и Южной Каролине.

5 сентября ураган «Флоренс» достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день шторм ослаб до третьей категории, но затем вновь усилился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до третьей категории
Съемки сериалов CBS на Гавайях оказались под угрозой срыва из-за урагана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017