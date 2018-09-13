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Около 800 рейсов отменено в США из-за урагана «Флоренс»

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Фото: REUTERS/NASA
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По меньшей мере 800 авиарейсов отменено на Восточном побережье США из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Полеты прекращены с четверга до субботы.

Как сообщает CNN, уже вечером 13 сентября в штате Северная Каролина ожидается сильный ветер с порывами до 129 км/ч. По словам метеорологов, несмотря на то, что ураган ослаб до второй категории по по-прежнему представляется опасность. Стихия принесет сильные дожди и мощные волны. В отдельных районах возможны наводнения и торнадо.

О масштабах циклона говорят его снимки, сделанные с Международной космической станции и опубликованные ABC News.

5 сентября ураган «Флоренс», приближающийся к побережью США в Атлантическом океане, достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день шторм ослаб до третьей категории, но затем вновь усилился. По последним данным, циклон ослаб до второй категории.

В американских штатах Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд, а также в округе Колумбия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. Региональные власти объявили эвакуацию не менее 1 млн человек из прибрежных районов. Предполагаемый ущерб от урагана, согласно прогнозам, может составить не менее $27 млрд.

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