Из-за урагана «Флоренс» в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана «Флоренс» со стороны Атлантического океана. Распоряжение об этом подписала 11 сентября мэр города Мюриэл Боузер.

The earliest reasonable time that tropical-storm-force winds could arrive in the United States from #Florence is late Wednesday, and the most likely time is Thursday morning. Wednesday should be the last full day to prepare, so plan accordingly. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eD2onAT1sd