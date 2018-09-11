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Из-за урагана «Флоренс» в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации

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Фото: Global Look Press/Rickey Arnold
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Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана «Флоренс» со стороны Атлантического океана. Распоряжение об этом подписала 11 сентября мэр города Мюриэл Боузер.

«Самое раннее время, когда до США дойдут силы тропического шторма «Флоренс», — это вечер среды или, что вероятнее, утро четверга. Согласно плану среда должна стать последним днем приготовлений», — говорится в сообщении Национального ураганного центра США.

Ранее режим ЧС ввели в штате Мэриленд. По словам губернатора Ларри Хогана, власти сохраняют надежду на лучшее, но заранее готовятся к урагану. Режим ЧС позволит им задействовать дополнительные силы при ликвидации последствий стихийного бедствия, а также получить доступ к некоторым федеральным фондам.

5 сентября ураган достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории и находится примерно в 2 тыс. км от Бермудских островов, двигаясь на северо-запад. Тогда же синоптики предсказали возникновение в районе Бермудских островов сильных волн, представляющих опасность для людей.

Сезон ураганов длится в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Шторм расценивается как ураган, если скорость ветра достигает примерно 33 м/с.

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