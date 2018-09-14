Ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США
Ураган «Флоренс» обрушился на побережье американского штата Северная Каролина. Порывы ветра местами достигают 160 км/ч.
Стихия принесла на восток США сильные дожди, которые уже вызвали подтопление отдельных районов. По данным синоптиков, в час выпадает до 5 см осадков. Всего в зоне бедствия в Северной Каролине оказалось не менее 475 тыс. человек.
Так, в городе Нью-Берн экстренные службы спасли около 100 человек. Тех, кто всё еще дома, просят укрыться в самых высоких точках — например, на крыше.
Кроме того, на восточном побережье США из-за урагана отменено более 1,3 тыс. авиарейсов. Большинство из них не отправятся по назначению до субботы, 15 сентября.
13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.