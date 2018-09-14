Ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США

Ураган «Флоренс» обрушился на побережье американского штата Северная Каролина. Порывы ветра местами достигают 160 км/ч.

Стихия принесла на восток США сильные дожди, которые уже вызвали подтопление отдельных районов. По данным синоптиков, в час выпадает до 5 см осадков. Всего в зоне бедствия в Северной Каролине оказалось не менее 475 тыс. человек.

Hurricane Florence:

- Significant damage reported across North Carolina

- Over 490,000 structures are without power

- Florence made landfall as a category 1 Hurricane in Wrightsville Beach, NC

Video of flooding in Belhaven, NC: pic.twitter.com/4SWcZHwJRm — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 14, 2018

Так, в городе Нью-Берн экстренные службы спасли около 100 человек. Тех, кто всё еще дома, просят укрыться в самых высоких точках — например, на крыше.

Кроме того, на восточном побережье США из-за урагана отменено более 1,3 тыс. авиарейсов. Большинство из них не отправятся по назначению до субботы, 15 сентября.

13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.