Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс»

В Сети появились снятые очевидцами видеозаписи обрушившегося на США урагана «Флоренс». Сейчас от сильнейшего ветра и дождя страдают штаты Южная и Северная Каролина, а также Джорджия.

Из-за потоков воды, которые принес ураган, из берегов вышли реки Трент и Ньюс. Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы с прибрежных районов. Часть жителей решила остаться, но при этом закрепила свои дома на земле, чтобы их не унесло порывами ветра, пишет РЕН ТВ.

На данный момент урагану присвоена 2-я, умеренная категория по школе Саффира-Симпсона. По информации синоптиков, в час выпадает до 5 см осадков. Всего в зоне бедствия в Северной Каролине оказалось не менее 475 тыс. человек. Дожди уже вызвали подтопление отдельных районов.

Кроме того, на восточном побережье США из-за урагана отменено более 1,3 тыс. авиарейсов. Большинство из них не отправятся по назначению до субботы, 15 сентября.

13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.