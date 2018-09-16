Синоптики прогнозируют ослабление бушующего в США шторма «Флоренс»

Обрушившийся на США тропический шторм «Флоренс» может ослабнуть в течение ближайших 12 часов. Об этом сообщил 16 сентября ТАСС со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США (штат Флорида).

В настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает примерно 18 м/с. Шторм бушует в 45 км к северо-востоку от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и движется вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с.

По предварительным прогнозам, «Флоренс» ослабнет до категории так называемой тропической депрессии менее чем через 12 часов. Однако отмечается, что это не снизит риск продолжения сильных ливней и наводнений.

Ранее сообщалось, что число жертв проходящего в Северной и Южной Каролине урагана увеличилось до 11 человек, в их числе мать и ребенок. На Восточном побережье США отменили по меньше мере 800 авиарейсов.

Власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине эвакуировали население прибрежных районов — более 1,5 млн человек.