Власти штата Мэриленд ввели режим ЧС из-за урагана «Флоренс»

Власти американского штата Мэриленд ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с бушующим в Атлантическом океане ураганом «Флоренс», который приближается к побережью. С таким заявлением выступил губернатор штата Ларри Хоган.

По его словам, власти сохраняют надежду на лучшее, но заранее готовятся к урагану. Режим ЧС позволит им задействовать дополнительные силы при ликвидации последствий стихийного бедствия, а также получить доступ к некоторым федеральным фондам, пишет ТАСС.

В настоящее время «Флоренс» находится примерно в 1340 км к юго-востоку от Бермудских островов, двигаясь в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с. Скорость ветра в эпицентре шторма составляет 29 м/с. По прогнозам метеорологов, 9 сентября он снова станет ураганом.

5 сентября ураган достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории и находится примерно в 2 тыс. км от Бермудских островов, двигаясь на северо-запад. Тогда же синоптики предсказали возникновение в районе Бермудских островов сильных волн, представляющих опасность для людей.

Сезон ураганов длится в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Шторм расценивается как ураган, если скорость ветра достигает примерно 33 м/с.