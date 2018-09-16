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В США телеведущим пришлось спасаться от урагана в прямом эфире‍

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Фото: youtube.com
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Сотрудникам телеканала WCTI пришлось спасаться от бушующего урагана «Флоренс» во время прямого эфира из здания редакции в американском штате Северная Каролина.

Метеоролог Донни Кокс совместно с коллегой Шейном Хинтоном рассказали телезрителям, что все здание редакции уже эвакуировано, однако они продолжат вести прогноз, чтобы держать людей в курсе, пишет издание The Hill.

Однако через некоторое время метеорологам пришлось также покинуть редакцию. Телеканал позднее объявил о том, что никто из сотрудников компании не пострадал.

16 сентября стало известно, что число жертв урагана «Флоренс», который на данный момент ослабел до тропического шторма, увеличилось до 11 человек. Все погибшие из американских штатов Северная и Южная Каролина.

Ранее на этой неделе власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Южной и Северной Каролине объявили эвакуацию населения прибрежных районов — более 1,5 млн человек.

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