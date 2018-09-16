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Пять человек в США арестованы за ограбление во время шторма «Флоренс»

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Пять человек арестованы в США за ограбление универмага, который находится в зоне действия шторма «Флоренс». Об этом рассказала правоохранители американского Уилмингтона.

Инцидент произошел в магазине Dollar General на пересечении 50-ой улицы и улицы Доусон. В полиции отметили, что в скором времени им будут предъявлены обвинения по всей строгости закона, пишет «РИА Новости».

16 сентября стало известно, что число жертв урагана «Флоренс», который на данный момент ослабел до тропического шторма, увеличилось до 11 человек. Все погибшие из американских штатов Северная и Южная Каролина.

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