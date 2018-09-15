Обрушившийся на США ураган «Флоренс» потерял силу

Ураган «Флоренс», обрушившийся на территорию США, ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

На данной момент погодное явление в 45 км к северо-востоку от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента со скоростью 1,3 м/с. По оценкам синоптиков, скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 31,3 м/с.

Ожидается, что в течение выходных «Флоренс» значительно ослабнет.

На сегодняшний день известно, что жертвами урагана стали как минимум четыре человека. Среди них — мать с ребенком.