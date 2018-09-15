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Жертвами урагана «Флоренс» в США стали четыре человека

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Как минимум четыре человека погибли в результате обрушившегося на территорию США урагана «Флоренс».

Как пишет The New York Times, жертвами разгула стихии стали мать с ребенком, на их дом упало дерево. От последствий урагана также скончались жительница города Хампстед и мужчина из округа Ленуар.

По данным газеты, женщина умерла от сердечного приступа: из-за поваленных деревьев к ней вовремя не смогли приехать врачи. Мужчина скончался от удара током, когда подключал электрогенератор.

Сейчас урагану присвоена 2-я, умеренная категория по школе Саффира-Симпсона. В американских штатах Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд, а также в округе Колумбия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии.

13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.

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К берегам восточного побережья США подошел ураган «Флоренс», который признали самым опасным за последние месяцы. Сейчас его скорость ослабла до первой из пяти возможных категорий, однако власти опасаются, что из-за непогоды начнется наводнение, которое приведет к гибели людей. Что сейчас происходит на востоке США — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/NASA
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В зоне особого риска оказались владельцы домов на побережье, а также те, кто живет в низинах или недалеко от рек или ручьев. В результате многие пляжи Северной Каролины теперь скорее напоминают декорации к съемкам фильма о высадке союзников в Нормандии
Фото: REUTERS/Randall Hill
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Способы обезопасить тех, кто, возможно, окажется на пути «Флоренс», обсуждали даже в Белом доме. Провел встречу в Овальном кабинете лично Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Чрезвычайное положение в связи с приближением урагана уже объявлено в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне
Фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Sgt. Brian Calhoun
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Всего из районов, оказавшихся в зоне риска, планируется эвакуировать более миллиона человек — часть из них уже покинула свои дома
Фото: REUTERS/Randall Hill
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Жители штата Северная Каролина в укрытии, которое организовали сотрудники Красного Креста, — к местным берегам «Флоренс» вплотную подошел еще в четверг, 13 сентября
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Во многих прибрежных районах в целях безопасности уже закрыты магазины, общественные учреждения и даже бензозаправки
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Здания с большими стеклянными поверхностями рабочие заранее укрепили специальными фанерными панелями
Фото: REUTERS/Chris Keane
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Несмотря на то что ураган, по прогнозам синоптиков, будет слабеть и дальше, власти восточных штатов опасаются сильных наводнений, которые могут привести к человеческим жертвам, — в состояние повышенной готовности приведены спасательные службы и военнослужащие
Фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Balinda O'Neal Dresel
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На панелях, которыми владельцы домов и магазинов закрыли стеклянные окна, жители оставляют надписи с пожеланиями благополучно пережить нашествие стихии
Фото: REUTERS/Chris Keane
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Вид на кромку урагана «Флоренс» из кабины самолета американских спасателей — сейчас скорость в эпицентре урагана составляет около 150 км/ч
Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Technical Sgt. Chris Hibben
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Погода в Северной Каролине ухудшилась еще в четверг, 13 сентября, в ближайшие дни, как ожидают метеорологи, там выпадет восьмимесячная норма осадков
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Некоторые объекты, как, например, парк в городе Нью-Берн в Северной Каролине, уже оказались затопленными
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Впрочем, многие не испытывают паники по поводу надвигающегося стихийного бедствия, тем более учитывая принятые меры безопасности. Для кого-то ураган стал лишь эффектным фоном для селфи
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Ожидается, что пик урагана придется на предстоящие выходные, к воскресенью «Флоренс» начнет стихать
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Скорость движения урагана постепенно замедляется, но метеорологи говорят, что районам, которые он уже затронул, это грозит затяжными дождями и непогодой
REUTERS/Eduardo Munoz
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