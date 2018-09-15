Жертвами урагана «Флоренс» в США стали четыре человека

Как минимум четыре человека погибли в результате обрушившегося на территорию США урагана «Флоренс».

Как пишет The New York Times, жертвами разгула стихии стали мать с ребенком, на их дом упало дерево. От последствий урагана также скончались жительница города Хампстед и мужчина из округа Ленуар.

По данным газеты, женщина умерла от сердечного приступа: из-за поваленных деревьев к ней вовремя не смогли приехать врачи. Мужчина скончался от удара током, когда подключал электрогенератор.

Сейчас урагану присвоена 2-я, умеренная категория по школе Саффира-Симпсона. В американских штатах Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд, а также в округе Колумбия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии.

13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.