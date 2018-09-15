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В США журналистка прервала прямой эфир и спасла собаку

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Фото: twitter.com/ABC News (@ABC)
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Журналистка станции ABC WTVD Джули Уилсон вела прямой репортаж о пострадавших в результате урагана «Флоренс» в городе Нью-Берн, штат Северная Каролина, когда увидела женщину, пытающуюся спасти свою собаку.

Когда местная жительница пояснила репортеру, что, несмотря на опасность, должна вытащить ротвейлера из воды, так как собака является «терапевтом» ее дочери, Уилсон прервала эфир и помогла спасти животное.

Видеоролик разместили на странице в Twitter ABC News.

Оказалось, что ротвейлер, пытавшийся выйти на сушу был ранен, что делало его дезориентированным.

«Ты в порядке, девочка», — сказал Уилсон собаке, когда отнесла животное в безопасное место. Женщина поблагодарила журналистку за спасение собаки.

Во время урагана «Флоренс», обрушившегося на Восточное побережье США, погибли пять человек. Без электропитания осталось более 900 тыс. потребителей.

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