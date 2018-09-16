Число жертв шторма «Флоренс» в США возросло до 11 человек

Число жертв урагана «Флоренс», который на данный момент ослабел до тропического шторма, увеличилось до 11 человек. Все погибшие из американских штатов Северная и Южная Каролина.

Тремя новыми жертвами стихии стали 41-летняя женщина с ребенком, на которых рухнуло дерево в городе Уилмингтон, и 81-летний мужчина, который неудачно упал во время сбора вещей, чтобы эвакуироваться, сообщает телеканал ABC.

Ранее на этой неделе власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Южной и Северной Каролине объявили эвакуацию населения прибрежных районов — более 1,5 млн человек.