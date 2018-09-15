Число жертв урагана «Флоренс» в США достигло семи

В США возросло число жертв урагана «Флоренс»: стихия унесла жизни еще двух жителей штата Северная Каролина. Таким образом, в Соединенных Штатах погибли семь человек, сообщил в субботу, 15 сентября, американский телеканал NBC.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Подробности гибели двух человек в округе Картерет не приводятся, их данные не оглашаются.

Ранее на этой неделе власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Виргиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Южной и Северной Каролине объявили эвакуацию населения прибрежных районов — более 1,5 млн человек.

В настоящее время «Флоренс» начинает терять силу. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма.