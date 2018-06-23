Южнокорейскую клинику в «Сколково» откроют в течение трех лет

Филиал южнокорейской клиники «Бундан» откроют на территории «Сколково» к 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин по итогам подписания соглашения о ее строительстве.

«Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадки, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов. Часть средств инвестирует группа компаний «Ташир», часть инвестиций будет от госпиталя «Бундан», а благоустройство будет выполнено за счет города», — приводит его слова ТАСС.

Хуснуллин также рассказал, что с развитием Московского международного медицинского кластера в «Сколково» одновременно происходит благоустройство и модернизация прилегающих территорий, в частности, буду улучшены подъезды на авто- и железнодорожном транспорте.

О строительстве «умного» южнокорейского госпиталя стало известно накануне. Ожидается, что многопрофильная клиника будет обслуживать более 26 тыс. пациентов ежегодно. Всего же к 2029 году к работе в кластере планируется привлечь до 15 зарубежных медучреждений.