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Южнокорейский «умный госпиталь» появится в «Сколково»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Одна из лучших клиник Южной Кореи — госпиталь «Бундан» — построит филиал в «Сколково». Соответствующий меморандум подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент медицинского учреждения Джон Сан Хун на встрече в Кремле в присутствии лидеров двух стран.

«Умная клиника» будет специализироваться на кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностике и комплексных медицинских осмотрах. Она рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Ожидается, что в год медики смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентов, сообщает Агентства городских новостей «Москва».

Кроме того, в учреждении планируют организовать научную и образовательную деятельность, которая будет включать программы повышения квалификации для медработников.

К 2029 году к работе в международном медицинском кластере в «Сколково» планируется привлечь до 15 клиник, где ежегодно смогут обслуживаться около 300 тыс. пациентов. На сегодняшний день, по данным мэрии Москвы, о желании участвовать в проекте заявили 25 зарубежных медучреждений.

В конце апреля в «Сколково» завершилось строительство диагностического корпуса, который стал медицинской базой старейшей израильской клиники «Хадасса». Через несколько месяцев она примет своих первых пациентов.

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