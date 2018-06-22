Цех по производству резиновой крошки загорелся в Кемерово

Крупный пожар произошел на площадке по производству резиновой крошки в Кемерово. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Резиновая крошка загорелась на улице Терешковой в Ленинском районе города 22 июня. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, в настоящее время пожар локализован. Пожарные работают над его ликвидацией, проводят проливку территории.

В результате ЧП никто не пострадал. По словам очевидцев, столбы густого черного дыма были видны из всех районов города, сообщает телеканал «360». Как рассказали спасатели, возгорание произошло на открытом пространстве, сам цех огнем не задет. Также нет угрозы дальнейшего распространения огня на близлежащие здания. Жителям соседних микрорайонов рекомендовано в случае появления запаха гари закрыть окна.

21 июня пожар произошел в пансионате «Арсенал» в Евпатории. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, включая ребенка. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.