Суд продлил арест начальнику отдела МЧС по делу о пожаре в Кемерово

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника отдела областного главка МЧС Григория Терентьева, который является одним из десяти обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и оставил без изменения постановление Центрального районного суда города Кемерово. Ранее адвокат просила заменить Терентьеву содержание в СИЗО на домашний арест, считая решение об аресте необоснованным, сообщает ТАСС.

На содержании под стражей настаивали представители Следственного комитета России и прокуратуры, несмотря на то, что сам Терентьев заявил, что не собирается скрываться, так как не может бросить свою жену и маленьких детей. Также адвокат настаивала на том, что он готов добровольно сдать загранпаспорт.

Ранее следствие попросило суд арестовать начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова до 25 июля. Его вместе с руководителем ведомственного отдела надзора Григорием Терентьевым задержали 25 мая. Им предъявлены обвинения по ст. 293 («Халатность») и ст. 160 («Растрата») УК РФ.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых: Мамонтов, Комкова, экс-гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая сгоревшим ТЦ Надежда Судденок, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко, его подчиненный Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, по предварительным данным, не включил систему оповещения о пожаре, начальник пожарного караула Сергей Генин и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев.