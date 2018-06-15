Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными

Кемеровский областной суд признал законными аресты бывшего главы МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и экс-руководителя регионального отделения госстройнадзора Танзили Комковой по делу о пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня».

Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате средств, останется под стражей до 25 июля, а Комкова, проигнорировавшая незаконную эксплуатацию здания ТЦ — до 24 августа, сообщает «Интерфакс».

Накануне, 14 июня, Мамонтов и Комкова обжаловали продление ареста.

28 мая суд арестовал Мамонтова. По данным следствия, начиная с 2017 года он не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Также выявлена его причастность к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей. В начале июня чиновник был освобожден от должности.

Комкову арестовали по делу «Зимней вишни» в конце марта. По версии следствия, сын женщины был связан с собственником здания ТЦ и просил ее «помочь неким людям». В результате экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области поручила не привлекать к проверке торгового центра специалистов, которые могли вынести негативное решение.

25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были задержаны и арестованы 10 человек, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.