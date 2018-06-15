Прямой эфир
Сюжет:

Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными

0
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кемеровский областной суд признал законными аресты бывшего главы МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и экс-руководителя регионального отделения госстройнадзора Танзили Комковой по делу о пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня».

Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате средств, останется под стражей до 25 июля, а Комкова, проигнорировавшая незаконную эксплуатацию здания ТЦ — до 24 августа, сообщает «Интерфакс».

Вишневый ад
Пожар в кемеровском ТЦ вскрыл возмутительную халатность предпринимателей и властей

Накануне, 14 июня, Мамонтов и Комкова обжаловали продление ареста

28 мая суд арестовал Мамонтова. По данным следствия, начиная с 2017 года он не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Также выявлена его причастность к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей. В начале июня чиновник был освобожден от должности.

Комкову арестовали по делу «Зимней вишни» в конце марта. По версии следствия, сын женщины был связан с собственником здания ТЦ и просил ее «помочь неким людям». В результате экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области поручила не привлекать к проверке торгового центра специалистов, которые могли вынести негативное решение.

25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были задержаны и арестованы 10 человек, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кемерово начали разбирать стихийный мемориал у «Зимней вишни»
СК просит очевидцев передать видеозаписи пожара в «Зимней вишне»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017