В Кемерово начали разбирать стихийный мемориал у «Зимней вишни»

Волонтеры и добровольцы из Кемеровской епархии Кузбасской метрополии начали разбор цветов и игрушек из стихийного мемориала, образованного у сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Об этом в четверг, 14 июня, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас игрушки сортируют, потом их очистят, и те, которые можно будет использовать в дальнейшем, передадут церкви. Остальные, пришедшие в негодность, утилизируют», — рассказали агентству в пресс-службе городской мэрии.

В Кузбасской митрополии рассказали, что власти Кемерово общались к представителям епархии за советом по поводу судьбы мемориала. Священнослужители поддержали идею раздать игрушки в детские дома, больницы и малоимущим семьям. «Такое отношение к ним соответствует многовековым традициям православия», — пояснили там.

Иконы из мемориала, предположительно, разместят в храмах, в том числе в тех из них, где будут установлены таблички в память о жертвах пожара.

Как пояснили в митрополии агентству ТАСС, в Русской православной церкви существует традиция, согласно которой вещи, принадлежащие и посвященные умершему, сохраняют добрую память о нем. Также они могут быть милостыней для нуждающихся, которые будут молиться об усопшем.

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся 25 марта. Источник возгорания был расположен в детской игровой зоне на четвертом этаже, рядом с кинотеатрами, в которых шли сеансы. При пожаре погибли 60 человек, большинство из них дети.

После произошедшего местные жители несколько дней несли к сгоревшему ТЦ свечи, цветы, игрушки и иконы. Прибывший в Кемерово на следующее утро после пожара президент России Владимир Путин также возложил там цветы.