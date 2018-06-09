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Управляющую сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни» оставили под арестом

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому арест управляющей сгоревшего торгового-центра «Зимняя вишня» Надежде Судденок продлен до августа.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, судья Ольга Пластинина лишь уточнила результативную часть по вопросу срока содержания под стражей. Согласно ее решению, Судденок пробудет под арестом до 24 августа, а не до 25, как постановил 22 мая Центральный районный суд Кемерово.

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Кроме того, было оставлено в силе решение об аресте на период предварительного следствия сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина. Мужчина занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре. Аналогичные решения были приняты судом в отношении экс-гендиректора компании-собственника Юлии Богдановой и технического директора «Зимней вишни» Георгия Соболева, передает «Интерфакс».

Как уточняет агентство, всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых: Богданова, Соболев, Судденок, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко, его подчиненный Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, по предварительным данным, не включил систему оповещения о пожаре, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Они обвиняются по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 3 статьи 293 (халатность) Уголовного кодекса.

В конце мая также сообщалось об аресте бывшего главы главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. 

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