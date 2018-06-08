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Потерявший семью при пожаре в Кемерово собрался бороться с пивными

Гражданский активист Игорь Востриков возглавит территориальную группу "Единой России" и имеет высокие шансы на кресло депутата
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Гражданский активист Игорь Востриков, в марте 2018 года потерявший свою семью в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», возглавит территориальную группу «Единой России» на выборах в Заксобрание Кемеровской области. Об этом «Известиям» рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Сам Игорь Востриков заявил, что в случае победы на выборах намерен бороться с избыточным числом питейных заведений в Кемерово и заниматься молодежной политикой.

На сегодняшний день Игорь Востриков имеет высокие шансы получить место в Кемеровском законодательном собрании, заявил «Известиям» Андрей Турчак.

— У Игоря Вострикова хорошие результаты по итогам предварительного голосования, которое прошло в минувшее воскресенье. Он возглавит территориальную группу партии, — сообщил изданию секретарь генсовета ЕР.

Собеседник «Известий» в федеральном руководстве партии предположил, что Игорь Востриков может получить в заксобрании не только депутатское кресло, но и руководящую должность — например, возглавить один из комитетов.

Сам активист сообщил «Известиям», что ему ничего неизвестно о перспективе занять руководящую должность в региональном парламенте. При этом он подчеркнул, что если победит на выборах и получит предложение занять пост главы комитета, то хотел бы выбрать тот, который занимается вопросами торговли, поддержки молодежи или социальной политики.

— В городе чуть ли не на каждом шагу открыты различные питейные заведения. Даже у меня в спальном районе их около 50. Когда я был в Москве, такого обилия пивнушек не замечал. Я считаю это проблемой - по сути, речь идет о пропаганде алкоголизма, — сказал политик «Известиям».

Активист также добавил, что считает необходимым решить еще одну важнейшую для региона проблему — отсутствие доступного культурного досуга для молодежи.

Праймериз «Единой России» прошли в субъектах РФ 3 июня. В ходе предварительного голосования партия определила кандидатов для участия в выборах различных уровней, которые состоятся в сентябре 2018 года. К праймериз допускались как представители партии, так и беспартийные претенденты. Голосовать мог любой российский избиратель.

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