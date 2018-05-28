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Следствие просит арестовать главу кемеровского МЧС на два месяца

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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Следствие попросило суд до 25 июля арестовать главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о гибели 60 человек на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«Заявлено ходатайство <…> об избрании меры пресечения Мамонтову на период следствия, до 25 июля 2017 года, мера пресечения — заключение под стражу», — приводит ТАСС выдержку из ходатайства следствия.

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Начальника кемеровского главка МЧС Мамонтова и руководителя ведомственного отдела надзора Григория Терентьева задержали 25 мая. Им предъявлены обвинения по ст. 293 («Халатность») и ст. 160 («Растрата») УК РФ.

Как заявил в суде старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин, Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. «Работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что руководитель главка в период с 2015 по 2016 год нанял трех человек, которые фактически не работали, но получили за этот срок зарплату на общую сумму 1,8 млн рублей.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В здании торгового центра произошел крупный пожар, который удалось потушить только на следующий день. Во время инцидента в здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети. По версии МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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