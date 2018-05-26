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СКР предъявил обвинение руководству ГУ МЧС по Кемеровской области

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Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Следственный комитет России предъявил обвинение начальнику Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорию Терентьеву.

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«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как уточняется на сайте следственного комитета, они подозреваются в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев c 2017 года ни разу не проверили соблюдение правил пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Утверждается также, что они оказались причастны к растрате средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание удалось потушить лишь на следующий день.  Предварительно установлено, что системы сигнализации и пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

По данным МЧС, к возгоранию могло привести короткое замыкание. СК России уже предъявил обвинения пятерым фигурантам дела. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, расследование трагедии потребует нескольких месяцев.

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