СКР предъявил обвинение руководству ГУ МЧС по Кемеровской области

Следственный комитет России предъявил обвинение начальнику Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорию Терентьеву.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как уточняется на сайте следственного комитета, они подозреваются в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев c 2017 года ни разу не проверили соблюдение правил пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Утверждается также, что они оказались причастны к растрате средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание удалось потушить лишь на следующий день. Предварительно установлено, что системы сигнализации и пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

По данным МЧС, к возгоранию могло привести короткое замыкание. СК России уже предъявил обвинения пятерым фигурантам дела. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, расследование трагедии потребует нескольких месяцев.