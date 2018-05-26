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Прокуратура попросила продлить срок задержания главы кемеровского ГУ МЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Прокуратура ходатайствует в суде о продлении срока задержания главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. 

«Ходатайствуем о продлении срока задержания до 72 часов», — цитирует представителя надзорного ведомства ТАСС.

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26 мая стало известно, что Следственный комитет (СКР) предъявил обвинение Мамонтову и начальнику отдела надзора городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорию Терентьеву. Следствие ходатайствовало об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Их обвиняют в том, что c 2017 года они ни разу не проверили соблюдение правил пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Кроме того, по версии следствия, Мамонтов и Терентьев оказались причастны к растрате средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как отметили в МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По уголовному делу проходят восемь фигурантов, все они арестованы.

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