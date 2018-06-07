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Близким погибших в «Зимней вишне» выплатили по 5 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Близким всех жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» перечислено по 5 млн рублей. Это максимальные компенсации родственникам погибших в чрезвычайном происшествии в истории РФ. 

Также они смогут рассчитывать на адресную поддержку от Красного Креста. Близкие всех 60 погибших получат дополнительные субсидии по решению регионального совета депутатов. 

«На 6 июня 2018 года завершены выплаты членам семей погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продолжаются выплаты пострадавшим», — рассказали «Известиям» в администрации Кемеровской области.

За каждого погибшего было перечислено по 1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, еще столько же — из резервного фонда коллегии администрации области, по 3 млн рублей — собственник ТЦ.

Подробнее — в материале «Известий»:

Близким погибших в «Зимней вишне» выплатили компенсации по максимуму

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