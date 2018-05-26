Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». СК предъявил обвинение начальникам подразделений МЧС Кемеровской области. СК: «Мамонтов и Терентьев не проверяли «Зимнюю вишню» с 2017 года». Обоих фигурантов обвиняют в халатности. СК РФ: «Мамонтов причастен еще и к хищению бюджетных средств». Начальника кемеровского МЧС подозревают в присвоении 2 млн рублей. Следствие ходатайствовало о продлении срока задержания обоим чиновникам.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, 79 пострадали.