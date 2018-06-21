Прямой эфир

Трое из пяти пострадавших при пожаре в Евпатории попали в реанимацию

0
Фото: mzdrav.rk.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое из пяти пострадавших при пожаре в частном пансионате «Арсенал» в Евпатории попали в реанимацию.

«Пострадали пять человек. Трое с тяжелой формой тяжести доставлены в Евпаторийскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, в том числе ребенок семи лет», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы крымского минздрава.

Двоим пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказали помощь амбулаторно. Пансионат загорелся днем 21 июня и спустя пару часов пожар потушили.

При этом спасли 10 человек и эвакуировали еще 30, отмечает пресс-служба крымского управления МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

21 июня в ангаре на юго-востоке Москвы также произошел пожар. Огонь распространился на площади 200 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 50 человек эвакуировали после пожара в отеле в «новой» Москве
Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону потушен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017