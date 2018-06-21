Трое из пяти пострадавших при пожаре в Евпатории попали в реанимацию

Трое из пяти пострадавших при пожаре в частном пансионате «Арсенал» в Евпатории попали в реанимацию.

«Пострадали пять человек. Трое с тяжелой формой тяжести доставлены в Евпаторийскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, в том числе ребенок семи лет», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы крымского минздрава.

Двоим пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказали помощь амбулаторно. Пансионат загорелся днем 21 июня и спустя пару часов пожар потушили.

При этом спасли 10 человек и эвакуировали еще 30, отмечает пресс-служба крымского управления МЧС. Причина пожара пока неизвестна.

21 июня в ангаре на юго-востоке Москвы также произошел пожар. Огонь распространился на площади 200 кв. м.