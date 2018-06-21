Ангар загорелся в Москве на площади 200 кв. м

Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы, огонь распространился на территории 200 кв. м. Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание возникло в здании по адресу: улица Егорьевская, дом 12. В экстренных службах рассказали, что произошло частичное обрушение ангара, огонь уже перекинулся на соседнее двухэтажное кирпичное здание.

«Горит одноэтажный металлический ангар по всей площади», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что пожарные принимают меры для недопущения дальнейшего распространения огня.

Он также пояснил, что тушение осложнено из-за отсутствия источников воды поблизости и сильных порывов ветра. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

11 июня в жилом шестиэтажном доме на 1-й Дубровской улице в Москве произошел взрыв газа. В результате погиб один человек.