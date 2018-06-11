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При взрыве газа в жилом доме в Москве погиб человек

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Один человек погиб при взрыве бытового газа в жилом доме в Москве, ЧП произошло днем в понедельник, 11 июня. Известно о нескольких пострадавших, рассказали в экстренных службах столицы.

«Пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — передает ТАСС слова представителя спасательных служб Москвы.

По уточненной информации, спасены четыре человека, ранее сообщалось о двух спасенных.

Бытовой газ взорвался на пятом этаже шестиэтажного дома, расположенного на 1-й Дубровской улице на юго-востоке Москвы. После взрыва начался пожар, взрывной волной выбило стекла квартир и балконов.

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