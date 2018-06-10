В МЧС назвали возможную причину взрыва газа в жилом доме в Пензе

Причиной взрыва газа в жилом доме в Пензе стало проведение ремонтных работ газовой службы. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.

По ее словам, ремонтные работы названы предварительной причиной. Среди жильцов пострадавших нет, получившим травмы стал работник газовой службы, сообщает «РИА Новости».

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа МЧС, также находятся исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района города, его заместитель и представители правоохранительных органов.

Взрыв бытового газа произошел на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме на улице Крупской. В некоторых окнах вылетели стекла. Пострадавший находится в одном из медицинских учреждений Пензы.