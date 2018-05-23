В Перми пострадали люди при взрыве бытового газа в пятиэтажке

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Перми.

Взрыв произошел на втором этаже дома №51 на улице Архитектора Свиязева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами средней степени тяжести, рассказал собеседник агентства.

По его словам, от взрыва в доме повылетали стекла, при этом несущие конструкции дома не получили повреждений.

Ранее 3 мая взорвался газовый баллон в одном из жилых домов на западе Москвы. Предположительно, баллон взорвался из-за разгерметизации. Никто не пострадал.