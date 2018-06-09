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Режим ЧС введен в районе Хабаровского края после взрыва газа

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Ванинском районе Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации района, инцидент произошел в поселке Октябрьский.

«Сегодня состоялось заседание комиссии по ЧС, на котором принято решение ввести режим ЧС на территории всего Ванинского района», — рассказал собеседник агентства.

Хлопок газа произошел в жилом доме вечером 8 июня. При взрыве погиб один человек, еще один пострадал. Как уточнили в региональном управлении МЧС, взрывной волной в доме выбило окна, после газового хлопка начался пожар в квартире на втором этаже.

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