Спасатели эвакуируют после взрыва газа жильцов дома под Хабаровском

Сотрудники экстренных служб эвакуируют жильцов пятиэтажного дома после взрыва газа, ЧП произошло в поселке Октябрьский в Ванинском районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные тушат возгорание, начавшееся после взрыва.

По данным «РИА Новости», взрыв газа произошел в пятиэтажке, расположенной на улице Космонавтов. При хлопке погиб один человек, еще один пострадал.

Взрывной волной выбило окна в квартирах, после взрыва начался пожар в квартире на втором этаже.

Предварительно, конструкции дома не пострадали.

1 мая при хлопке газа семь человек пострадали в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, 26 апреля один человек пострадал при взрыве газа в Краснодарском крае.