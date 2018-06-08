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Спасатели эвакуируют после взрыва газа жильцов дома под Хабаровском

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Сотрудники экстренных служб эвакуируют жильцов пятиэтажного дома после взрыва газа, ЧП произошло в поселке Октябрьский в Ванинском районе Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные тушат возгорание, начавшееся после взрыва.

По данным «РИА Новости», взрыв газа произошел в пятиэтажке, расположенной на улице Космонавтов. При хлопке погиб один человек, еще один пострадал.

Взрывной волной выбило окна в квартирах, после взрыва начался пожар в квартире на втором этаже.

Предварительно, конструкции дома не пострадали.

1 мая при хлопке газа семь человек пострадали в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, 26 апреля один человек пострадал при взрыве газа в Краснодарском крае.

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