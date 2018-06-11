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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В пятиэтажном жилом доме, расположенном на юго-востоке Москвы, произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, пострадал один человек.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на пятом этаже здания в доме, расположенном на 1-й Дубровской улице. После взрыва возник пожар. На месте ЧП работают экстренные службы.

Аналогичный инцидент произошел накануне в жилом доме в Пензе. В результате взрыва пострадал работник газовой службы. В региональном управлении МЧС сообщили о том, что причиной ЧП стало проведение ремонтных работ.

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