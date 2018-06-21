Прямой эфир

Более 50 человек эвакуировали после пожара в отеле в «новой» Москве

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 50 человек, в том числе 25 детей, эвакуировали после пожара в пристройке отеля в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает «РИА Новости», пожар произошел в пристройке отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново на 58 км Калужского шоссе. В 06:20 возгорание было ликвидировано. Причины ЧП сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в жилом доме в центре Ростова-на-Дону вечером 19 июня. Ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в жилом доме в Ростове локализован
На шахте в Кемеровской области возник пожар
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017