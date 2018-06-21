Более 50 человек эвакуировали после пожара в отеле в «новой» Москве

Свыше 50 человек, в том числе 25 детей, эвакуировали после пожара в пристройке отеля в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает «РИА Новости», пожар произошел в пристройке отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново на 58 км Калужского шоссе. В 06:20 возгорание было ликвидировано. Причины ЧП сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в жилом доме в центре Ростова-на-Дону вечером 19 июня. Ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.