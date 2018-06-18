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На шахте в Кемеровской области возник пожар

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Фото: РИА Новости/Михаил Пархоменко
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Возгорание произошло на шахте «Ерунаковская–8» в Кемеровской области, на поверхность вывели более 110 горняков. Пострадавших при возгорании нет.

Об этом сообщает в понедельник, 18 июня, «РИА Новости».

Источник в экстренных службах рассказал агентству, что в настоящее время выясняются обстоятельства ЧП в шахте.

«После возгорания на шахте «Ерунаковская–8» эвакуированы все 114 горняков, находившихся в забое», – сказал он.

В начале мая в шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар,  а 15 апреля один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области.

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