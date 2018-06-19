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Пожару в жилом доме в Ростове присвоен четвертый уровень сложности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пожару в четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону присвоен четвертый номер сложности из пяти. В настоящее время площадь, охваченная огнем, составляет около 400 кв. м.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, из здания были эвакуированы 70 человек, жертв и пострадавших нет. На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина спас двух маленьких девочек 2007 и 2012 годов рождения из горящего жилого дома в поселке Ромны Амурской области. Пожар произошел накануне утром.

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