Мужчина вытащил двух маленьких девочек из огня в Амурской области

Мужчина спас двух маленьких девочек 2007 и 2012 годов рождения из горящего жилого дома в поселке Ромны Амурской области.

Пожар произошел сегодня утром, 18 июня, около 9:00 по местному времени. Местный житель Александр Кулиш услышал сильный хлопок и увидел дым на соседнем участке. Мужчина подбежал к дому и увидел в окне двух девочек, одна из которых стучала по стеклу и звала на помощь.

Александр выбил оконную раму, вытащил детей из горящего дома и передал их бабушке. Девочки не пострадали, сообщает Амурская служба новостей.

Через две минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. Через четыре минуты возгорание было локализовано, через семь — ликвидировано.

Причиной возгорания жилого дома стала вспышка бытового газа при неправильной замене газового баллона сыном хозяйки.