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Пожар произошел в аварийном жилом доме в Астрахани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар произошел в аварийном многоквартирном доме в Советском районе Астрахани, площадь возгорания составила 200 кв. м. Об инциденте сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

«В службу спасения поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Пороховая, 18», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы девять единиц техники и 26 человек личного состава.

В ведомстве также уточнили, что дом был признан аварийным в 2013 году. Всего в нем 24 квартиры, при этом люди проживают только в восьми из них.

11 июня при взрыве газа в жилом доме Москвы погиб один человек, еще несколько человек пострадали. Инцидент произошел на Дубровской улице в юго-восточной части столицы.

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