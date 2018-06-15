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В Иркутской области лесной пожар потушили искусственным дождем

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Фото: ТАСС/Светлана Павлова
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Специалисты Авиалеслохраны потушили лесной пожар в Иркутской области с помощью искусственного дождя. Об этом сообщает региональное правительство.

Чтобы вызвать осадки, пожарные с самолета обстреляли облака пиропатронами, содержащими йодистое серебро. Через час над очагом возгорания пошел дождь. Площадь ликвидированного пожара составила 7 га.

14 июня прокуратура Иркутской области сообщила, что местный житель предстанет перед судом за то, что в мае случайно устроил лесной пожар. По версии следствия, мужчина подпалил прошлогоднюю сухую траву, чтобы освободить место под сенокос. В результате был поврежден лес на площади 13 га. Причиненный ущерб оценивается в 36 тыс. рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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